Denizcilik uzmanı Recep Canpolat skandalı açıkladı. Romorkör hizmetinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekildi

Düzenleme: Kaynak: Deniz Haber
Denizcilik uzmanı Recep Canpolat skandalı açıkladı. Romorkör hizmetinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekildi

Denizcilik uzmanı Recep Canpolat, “Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekiliyor?” başlığı altında yazdığı yazıda, bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İşte detaylar…

Denizcilik uzmanı Recep Canpolat, Deniz Haber Ajansı’ndaki köşe yazısında, “Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekiliyor?” başlığı altında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk denizcilik sektöründe, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin derin bir yara olduğuna değinen Canpolat, bu yarayı durdurmak için AKP Hükümeti’nin emniyet ve güvenlik içeren bu hizmetleri, Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklik yaparak çözmeyi amaçladığını belirtti.

“Ancak her zaman olduğu gibi, AKP hükümeti el attığı bu sektörü de, peşkeş ilkesi çerçevesinde, yandaşlarına ulufe olarak dağıtmayı planlıyor” diyen Canpolat, “31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayınlanan Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı üyesi, Hamdi Safi’ye bir şirket kurdurarak, Türkiye’nin en kazançlı liman sahasını, Hamdi Safi’nin ortak olduğu Anadolu Kılavuzluk A.Ş.’ye (ANKAŞ) verdirmeyi başarmıştı” ifadelerine yer verdi.

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ÖZEL TEŞKİLATLARDAN MİLYONLARCA DOLAR YARDIM

Nusret Bayraktar’ın da dâhil olduğu, şirket gelirlerinden milyonlarca doları, eğitime destek adı altında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na verdiklerini aktaran Canpolat, Türkiye kıyılarında hizmet veren özel teşkilatlardan milyonlarca dolar para aldıklarını ve ses kayıtlarının kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

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Sayıştay Raporlarından edindiği bilgilere de değinen Canpolat, "Hamdi Safi ve Nusret Bayraktar’ın da içinde bulunduğu Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nda, 500 milyon TL’nin buhar olmasına engel olamamışlardı” diye aktardı.

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ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş ŞİRKETİ HAKKINDA

Hamdi Safi’nin kurucular arasında yer aldığı Anadolu Kılavuzluk A.Ş.’nin kuruluşunu hatırlatan Canpolat, Kılavuz kaptanların ortak olduğu ve bünyesinde en çok kılavuz kaptan barındıran Deniz Kılavuzluk A.Ş., 5 milyon sermayeli Anadolu Kılavuzluk A.Ş. adıyla Şubat 2019’da yeni bir şirket kurduğunu belirtti.

3 milyon TL sermayeye denk gelen Şirketin A Grubu hissesi Deniz Kılavuzluk A.Ş.'nin üzerine kaydedildiğini aktaran Canpolat, 2 milyon TL sermayeye denk gelen B Grubu hisselerden 1 milyon 20 bin TL Hamdi Safi, 580 bin TL Musa Şeneloğlu, 400 bin TL ise Selahattin Aydın üzerine kaydedildiğini açıkladı.

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