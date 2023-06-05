LGS sınavı 4 Haziran Pazar günü sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda gerçekleşti. LGS’ye giren öğrenciler LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere LGS sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan

türünde hesaplanacaktır.

-Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

-Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile

elde edilir.

-Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren

öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

-Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir

alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

-Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı

Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler

dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek

ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı

standart puanla çarpılması ile elde edilir.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.



-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak

suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.



-Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle,

17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda

iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin

yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.



-Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen

öğrenciler için MSP hesaplanmaz.