LGS yerleştirme nakil sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Peki, LGS yerleştirme nakil sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS yerleştirme nakil sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS’de ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı LGS nakil yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, LGS yerleştirme nakil sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS 1. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. MEB takvimine göre bugün açıklanan sonuçlar ile adaylar yerleştiği okulu öğrenebilecek.

LGS 1. nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilecek.

LGS YERLEŞTİRME NAKİL SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden bakılıyor.

Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girerek sonuçları öğrenmeye başlayacaklar.

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