LGS'de 352 öğrenciden 500 tam puan

Düzenleme: Kaynak: AA
LGS'de 352 öğrenciden 500 tam puan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarında 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da düzenlenen LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı açıklandı.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS'de katılım oranı yüzde 95,61 olurken, sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Son Haberler
65 yaş aylığına zam gelecek mi? Ekonomi
65 yaş aylığına zam gelecek mi?
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin Sağlık
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin
4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı Yerel Haberler
4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı Gündem
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor Teknoloji
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış Magazin
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı Spor
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı