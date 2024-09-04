Lİ-Fİ in, Wi-Fi out! 100 kat hızlısı geliyor

Kaynak: shiftdelete
Lİ-Fİ in, Wi-Fi out! 100 kat hızlısı geliyor

İnternet bağlantı hızlarını kökten değiştirecek Li-Fi teknolojisi geliyor. Işıkla veri iletimi sağlayan Li-Fi teknolojisinin Wi-Fi'yi ezip geçmesi bekleniyor.

Yeni ve devrim niteliğindeki yeni teknolojinin internet bağlantı alışkanlarını kökten değiştirecek. Li-Fi’ı, ışık dalgalarını kullanarak veri iletimi sağlayan bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Birçok öncü şirket bu teknolojiyi kullanmak üzere yatırım yapıyor.

Geleneksel Wi-Fi’ın radyo dalgaları üzerinden veri iletmesine karşın, Li-Fi, ışık üzerinden bu işlemi sağlıyor ve bu da onu çok daha yüksek bir hızla yapıyor. Öyle ki, Li-Fi teorik olarak Wi-Fi’den 100 kat daha hızlı iletim yapabiliyor.

Li-Fi teknolojisinin temelleri 21. yüzyılın başlarında, Alman fizikçi Harald Haas ve ekibi tarafından atıldı. O zamanki ekip, ışığın iki yönlü veri iletimi için kullanılabileceğini keşfetti. 2008'de ise Fransız şirket Oldecomm, Li-Fi teknolojisi üzerine deneyler yapmaya başladı. Günümüzde ise bu teknolojinin 2024 ile 2029 yılları arasında yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Li-Fi, güvenlik açısından büyük avantajları olduğu belirtiliyor. LiFi Group’a göre, bu teknoloji ışığın aydınlattığı alanın dışına çıkamadığı için sinyallerin izinsiz ele geçirilmesi neredeyse imkansız hale getirmekte. Diğer yandan Li-Fi’nin yüksek hızları, akıllı şehirler, sanal gerçeklik, 4K video akışı ve çevrimiçi oyunlar gibi düşük gecikme süresinin kritik olduğu alanlarda teknolojiyi birkaç adım birden öne çıkarıyor.

Lİ-Wİ'NİN DEZAVANTAJI

Yüksek hız sunan Li-Fi’nin bazı dezavantajları da bunuyor. Li-F İi, ışık kaynağına bağımlı olduğu için kapsama alanı da sınırlı olabiliyor. Bir başka dezavantaj ise yeni ve bilinmeyen bu teknolojiyi destekleyen cihazların henüz sınırlı olmasından kaynaklanıyor.

Son Haberler
Arina Fedorovtseva ateşi yaktı Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Arina Fedorovtseva ateşi yaktı Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Su almaya büfeye gelen çocuk kabusu yaşadı
Su almaya büfeye gelen çocuk kabusu yaşadı
Güney Kore'yi yendi, Milli Takım yarı finale çıktı
Milli Takım yarı finale çıktı
Lİ-Fİ in, Wi-Fi out! 100 kat hızlısı geliyor
Lİ-Fİ in, Wi-Fi out! 100 kat hızlısı geliyor
10 bin lira için arkadaşını defalarca bıçakladı
10 bin lira için arkadaşını defalarca bıçakladı