Libya Merkez Bankası'nda yeni dönem başladı

Kaynak: AA
Libya Merkez Bankası'nda yeni dönem başladı

Libya'da Merkez Bankası'nda yeni yönetim göreve başladı. Libya Başkanlık Konseyi'nin atadığı yeni yönetim, Bankanın Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamayla resmen göreve geçti.

Açıklamada, yeni yönetimin görevi tamamen devraldığı ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için kararlı oldukları vurgulandı.

Yeni yönetimden beklentiler oldukça yüksek. Libya ekonomisinin düzeltilmesi, halkın çıkarlarının korunması ve yapay krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için aktif rol oynaması bekleniyor. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı atadığını duyurdu.

Libya Merkez Bankası'ndaki kriz, Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in 18 Ağustos'ta kaçırılmasının ardından tüm bankacılık işlemlerinin askıya alınmasıyla başlamıştı. Başkanlık Konseyi, bu durumu çözmek amacıyla yeni bir başkan atanması ve yönetim kurulunun yeniden oluşturulması kararı almıştı. Ancak, Libya Temsilciler Meclisi, bu kararı reddederek ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması için alınan kararın karşısında durdu.

2011 yılından bu yana Libya Merkez Bankası Başkanlığını Sıddık el-Kebir yürütüyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte, ülkede mali istikrarın sağlanması amacıyla yeni bir döneme girildi.

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