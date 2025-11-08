Galatasaray Kulübü'nde fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, açıklama yaptı. Yıldız isim, kendisine destek ve moral verenlere teşekkür etti.

Bu kadarına da pes artık Victor Osimhen! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Öyle bir şey yaptı ki...Bu kadarına da pes artık Victor Osimhen! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Öyle bir şey yaptı ki...Spor

Galatasaray'da ameliyat edilen Yunus Akgün'den açıklama! - Resim : 2

Galatasaray açıkladı! Yıldız oyuncu ameliyat oldu: 6-8 hafta forma giyemeyecekGalatasaray açıkladı! Yıldız oyuncu ameliyat oldu: 6-8 hafta forma giyemeyecekSpor

İşte Yunus Akgün'ün açıklaması;

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."

Ne yaptın sen Ali Koç! Dünya basını onu konuşuyor...Ne yaptın sen Ali Koç! Dünya basını onu konuşuyor...Spor
Beşiktaş'ta olay Rafa Silva iddiası! Eğer doğruysa kulüpte ortalık yıkılırBeşiktaş'ta olay Rafa Silva iddiası! Eğer doğruysa kulüpte ortalık yıkılırSpor
Resmi açıklama geldi! Galatasaray dev projeye 'evet' dediResmi açıklama geldi! Galatasaray dev projeye 'evet' dediSpor
Fenerbahçe UEFA'ya gidiyor!Fenerbahçe UEFA'ya gidiyor!Spor