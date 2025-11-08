Galatasaray Kulübü'nde fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, açıklama yaptı. Yıldız isim, kendisine destek ve moral verenlere teşekkür etti.

İşte Yunus Akgün'ün açıklaması;

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."