NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, kısa süre önce yaptığı açıklamalarda NBA Avrupa Projesi'ne katılacak şehirleri açıklamıştı. Aivazoglou, projede İstanbul’dan kalıcı olarak sadece bir takımın olacağını duyurmuştu. Bu takım da ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, projede yer alacaklarını açıkladı.

İşte Özbek'in o sözleri;

'NBA AVRUPA'NIN İÇİNDE OLACAĞIZ'

Başkan Özbek, NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını belirtti. NBA'in bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, "Görüşmede 'NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024-2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız."

GALATASARAY YENİ SALONUNUN TANITIMINI YAPMIŞTI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, yeni basketbol salonu yapacaklarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, resmi sitesi üzerinden salonla ilgili görsel paylaşımı da yapmıştı.

İşte o görseller;