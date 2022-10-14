﻿Liderlerden Bartın mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'daki patlamaya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Akşener "Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız; göçük altında kalan maden emekçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması için..." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu ise “Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için” dedi.