PSV Eindhoven 16'lık Türk yıldızı kaptı

Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan PSV Eindhoven flaş bir transfere imza attı.

Belçika ekibi Antwerp'te başarılı bir performans sergileyen 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı renklerine bağladı.

Sözleşme süresinin 3 yıllık olduğu belirtildi.

Hollanda ekibinde yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.