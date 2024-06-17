PSV Eindhoven 16'lık Türk yıldızı kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PSV Eindhoven 16'lık Türk yıldızı kaptı

Hollanda ekibi PSV Eindhven, 16 yaşındaki Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan PSV Eindhoven flaş bir transfere imza attı.

Belçika ekibi Antwerp'te başarılı bir performans sergileyen 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı renklerine bağladı.

Sözleşme süresinin 3 yıllık olduğu belirtildi.

uk8ac2laj0okx4bchgnizw.webpHollanda ekibinde yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.

emre-can-duran-turkei-17-1718623895-140097.jpg

İlgili Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı
Tekirdağ açıklarında deprem
Tekirdağ açıklarında deprem
Son Haberler
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi Spor
Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı Gündem
Türkleri Yunan adalarına almadılar. Tur şirketinin büyük oyunu ortaya çıktı
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı Yerel Haberler
9'uncu kattan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama Spor
Flaş.. Flaş.. Mats Hummels transferiyle ilgili açıklama
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı Yerel Haberler
Seyir halindeyken alev alev yandı. Geriye demir yığını kaldı
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu Ekonomi
Dolarda zirve erken geldi. Dolar yatırımcısı bile bu kadarını beklemiyordu
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı