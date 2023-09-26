Lifleriyle kanseri durduruyor vücuda yakıt pompalıyor. Hasadı başladı geçen sene kilosu 40 TL’ydi bu sene 70 TL

İHA'nın haberine göre, Gönüllü ve Akyar köylerinde yaklaşık 50 dönümlük alanda ekilen çeltikler, sabah saat 06.00‘da serin havada önceden belirledikleri köylünün tarlasının yolunu tutan köylüler, ilk olarak oraklarını biliyor, daha sonra coşkulu bir şekilde biçme işlemi yapılıyor.

Biçilen çeltikler, heybe ve çarşaflara konulup yük hayvanları ile düz alana seriliyor. Daha sonra traktörle çeltikleri çiğneyen köylüler, pirinci çeltikten ayırıyor. Bir hafta boyunca güneşte kurutulan pirinç, değirmende kabuklarından sıyrılarak sofra için hazır hale getiriliyor.

Hasadı gerçekleştirilen pirinç, ata tohumu ve gübre kullanılmadan tamamen organik olarak yetiştirilmesi ile diğer pirinçlerden ayrılıyor. Geçen yıl 35-40 TL'den pirinçlerini satan köylüler, bu yıl 65-70 TL arasında değişen fiyatlarla satacak.

"ORAKLA BİÇİYORUZ"

Köylülerden Mehmet Aydın, 3 aylık ve 6 aylık diye adlandırdıkları iki tür çeltik ekimi yaptıklarını söyledi. Şu an 6 aylık pirincin hasadını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, “İlkbaharda çift sürüyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz havuzlara suyu dolduruyoruz. İmece usulü ile köylülerle birlikte el birliğiyle ekiyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. El emeğidir" diye konuştu.

Aydın "Evet, teknoloji ilerledi ama sabanla ürünlerimizi ekip biçiyoruz. Oraklarla biçiyoruz. Şallarla hayvanlara yükleyip düz alana taşıyarak seriyoruz. Daha önce hayvanlarla pirinçleri çeltiklerden ayırıyorduk ama şimdi traktörle yapıyoruz. Kuruduktan sonra taş değirmenlere götürüyoruz. Orada kabuklarını soyarak pazarda satıyoruz" dedi.

"YERLİ TOHUM"

Geçen sene 35-40 TL'den alıcı bulduklarını belirten Aydın şöyle konuştu:

“Şu an 65-70 TL civarı satmayı hedefliyoruz. Bu pirinci diğerlerinden ayıran özelliği soğuk suyla yetiştiriyoruz, taş değirmenlerde işliyoruz. Kendi unuyla güzelleşiyor. Yerli tohum olması da ayrıca tat katıyor. Özellikle Midyat çevresindeki Hristiyanlar bu pirincimize rağbet gösteriyor. Tadı bambaşkadır.“

"PİRİNCİMİZ DOĞAL"

Köylülerden İlham Gümüş ise pirinçlerinin tamamen doğal olduğunu dile getirdi. Sabah erken saatlerinde tarlaya gittiklerini belirten Gümüş, "Köylüler olarak birbirimize yardım ediyoruz. Her gün birinin tarlasını biçiyoruz. Tek geçim kaynağımız bu pirinçtir. Buranın pirinci on numaradır, her şey doğal ve hiç gübre kullanılmıyor, tamamen doğaldır" şeklinde konuştu.

YARARLARI SAY SAY BİTMİYOR

Kolestrol içermez Türk mutfağının en çok kullanılan sağlık besini pirincin, önemli faydaları sıralandı.

Pirinç yemek sağlık için son derece yararlıdır çünkü zararlı yağ, kolesterol veya sodyum içermez.

Kan basıncı yönetimi İçindeki düşük sodyum sebebiyle pirinç yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için en iyi gıdalardan biri olarak kabul edilir.

Kanseri önleme Esmer pirinç gibi, tam tahıllı pirinç de birçok kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen çözünmez lif bakımından zengindir.

Pek çok bilim adamı ve araştırmacı, bu tür çözünmez liflerin kanserli hücrelerin gelişimi ve metastazına karşı vücudu korumak için hayati olduğuna inanıyor. Fiber, özellikle kolorektal ve bağırsak kanserine karşı savunmada faydalıdır.

Bununla birlikte, lifin yanı sıra, pirinç vücudu serbest radikallerden temizleyen doğal antioksidanlar veya tetikleyicileri olarak da hareket eden C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoid bileşiklere de sahiptir.

ANTİOKSİDANI PATLATIYOR

Serbest radikaller organ sistemlerinize ciddi hasar verebilecek ve sağlıklı hücrelerin kanserliye dönüşmesine sebep olabilecek şekilde hücresel metabolizmanın yan ürünleridir.

Antioksidan düzeylerinizin artırılması müthiş bir fikirdir ve daha fazla pirinç yemek bunu yapmak için harika bir yoldur.

Enerji kaynağı Pirinçte karbonhidrat miktarı bol olduğu için, vücuda yakıt sağlar ve beynin normal işleyişine yardımcı olur. Karbonhidratlar vücut tarafından metabolize edilmesi ve fonksiyonel, kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi açısından kaçınılmazdır.

Alzheimer hastalığı Esmer pirincin, Alzheimer hastalığını dikkat çekici ölçüde önlemeye yardımcı olan nörotransmitterlerin büyüme ve aktivitesini tetikleyen besinlerden yüksek derecede içerdiği söylenir.