Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı

Fuchs Sports'un Türkiye'den çekilmesi sonucu TFF 2. ve 3. Lig maçları için ihaleye çıkan TFF Filbox ile anlaşmaya vardı.

Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacağı yönündeki görüşmeler sonuç verdi.

Haberde TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için Filbox ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin imzalandığı aktarıldı.

TFF 2. ve 3. Lig'in yayın haklarını alan Filbox ayrıca Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarını da almak istiyor. Konu hakkında TFF ve yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler hâlâ devam ediyor.

ÖDEMELERİ YAPMADAN KAÇIP GİTMİŞTİ
2022 yılında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Fuchs Sports ile beş yıllık anlaşma imzalamış ancak ödemelerin yapılmaması sebebiyle 6 ay sonra sözleşme iptal edilmişti.

O dönem Fuchs Sports hakkında Ajansspor'a konuşan Avukat Emin Öztürk, "Gelinen nokta üzüntü verici. Ne yazıkki Fuchs yetkilileri ile iletişim kuramıyoruz. Dışarıdan danışmanlık verdiğimiz bu firma Türkiye futbol federasyonuna olan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşme fesih edilmiş gözüküyor. Büromuz dahil, çeşitli danışmanlar ve hizmet sağlayanlar mağdur edilmiş durumda. Bu durumun bir an evvel giderilmesini ummaktan başka şu aşamada elimizden gelen bir şey yok. Şirketin tek sahibi ve yetkilisi Lüksemburg'da yaşıyor, Türkiye gelip durumu toparlamasını umuyoruz" demişti.

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