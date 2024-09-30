Lil Pump, Taylor Swift'i hedef aldı

Lil Pump, Taylor Swift’in Kamala Harris’i başkanlık için desteklemesine yönelik saldırılarına devam ediyor. Rapçi, açık bir mesaj taşıyan yeni bir tişört giymiş durumda. Cumartesi günü Instagram’a yüklediği bir fotoğrafta, kendisi ve bir hayranı, üzerinde “F*** Taylor Swift” yazılı beyaz tişörtler giymiş halde görünüyor. Pump’ın Taylor’ın adını bilerek yanlış yazması, onu daha da trollemek amacıyla yaptığı düşünülüyor. Fotoğrafın, Pump’ın şu anda dünya turunda olduğu Hong Kong'da çekildiği anlaşılıyor. Pump’ın Pazar akşamı bir konseri var.

Lil Pump kimdir?

Hatırlayacağınız üzere, Pump, pop süperstarı Taylor Swift’in bu ayın başlarında sosyal medya üzerinden Kamala Harris’i desteklemesinin ardından hemen onu eleştirmeye başladı. Kamala'nın Trump ile yaptığı tartışmanın ardından, Taylor, Instagram’da Harris ve yardımcısı Tim Walz için oy kullanacağını duyurdu. Taylor, Harris’i destekleme nedenini, "Haklar ve mücadeleler için bir savaşçının lazım olduğunu düşündüğüm için" diye belirtti. Ayrıca, Kamala’nın "sakin, yetenekli bir lider" olduğunu ve "kaos değil, sakinlik ile yönetildiğimizde bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimizi" ekledi.

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PUMP’IN TEPKİLERİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ

Ancak Taylor’un bu siyasi konuşması, Pump üzerinde pek iyi bir etki bırakmadı. Pump, Taylor’a yönelik bir dizi X gönderisi paylaşarak, ona "Kendine f***" demesini söyledi. Pump ayrıca, Taylor’un Harris için neden oy vereceğini anlamadığını belirterek, bunun nedeninin Taylor’un milyarder olması ve Kamala’nın mevcut politikalarının onu etkilemediği olabileceğini öne sürdü. Pump’ın bu ağır eleştirileri burada da durmadı. Görünen o ki, Pump, Taylor'un liberal görüşlerinden hoşlanmıyor ve Trump ile yardımcısı J.D. Vance’in güçlü bir destekçisi. Şu anki durum göz önüne alındığında, Taylor ve Pump’ın yakında bir araya gelip bir bira içmesini beklemeyin.

Lil Pump’ın bu saldırıları, popüler kültür ile siyasetin nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle sosyal medya, ünlülerin ve hayranlarının fikirlerini anlık olarak ifade edebildiği bir platform haline gelmiş durumda. Taylor’un Kamala’ya verdiği destek, ona farklı bir kesimden eleştirilerin gelmesine yol açtı ve bu durum, ünlülerin siyasi duruşlarının kendi kariyerlerini nasıl etkileyebileceği konusunda da önemli bir tartışma başlattı.

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