Liman işçisi, konteynerde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos beldesinde bulunan liman şantiyesinde meydana gelen olayda; limanda işçi olarak çalışan Okan Y.’yi göremeyen mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
ARKADAŞLARI BULDU
Liman içindeki konteynırda yaşayan işçi Okan Y.’nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören mesai arkadaşları 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçinin öldüğünü belirlendi.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla genç işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Okan Y. isimli işçinin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.