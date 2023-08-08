Evde doğal cilt bakımı için akla ilk limon gelir. Yüksek C vitamini sayesinde cildin ihtiyacı olan takviyeyi sağlar ve leke görünümünde azalma sağlar. Peki, limon maskesi nasıl yapılır? Limon cilde iyi gelir mi? Limon maskesi tarifi

LİMON MASKESİ NASIL YAPILIR? LİMON MASKE TARİFİ

Bir parça pamuğa bir kaç damla limon suyu sıkın ve uyumadan önce tonik olarak kullanın.

Siyah noktalar için ise yarım limon suyunu bal ile karıştırıp siyah noktalı bölgeye uygulayın. 5 dakika bekleyip soğuk suyla yıkayın.

Limon kurutucu özelliği sayesinde ciltteki iltihaplı akne ve sivilceleri de kurutur. Limonun içerisinde bulunan bolca sitrik asit, cilt problemlerini tedavi etmede çok etkilidir.

Gece yatmadan önce akneli olan bölgelere limon uygulayın. Sabah kalktığınızda cildinizi limondan arındırın. Uzun vadede kullandığınızda cildinizin pürüzsüzleştiğini göreceksiniz.

Limon ölü hücreleri temizleyen en etkili doğal yöntemlerden biri. Cilde uygulamak için yarım limonun üzerine toz şekeri sürüp cildinize birkaç dakika masaj yapabilirsiniz. Şekerin tanecikleri cildi uyarırken limon da ölü derileri temizler. Bu adımda limonu cildinize çok bastırmamaya ve ardından nemlendirici sürmeye özen göstermeniz gerekir. Limonla peelingi haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak yapmanız önerilir.

Limon düzenli kullanıldığınca ciltteki akneleri kurutarak yeniden oluşmasını engeller.

LİMON’UN CİLDE FAYDALARI NELER?

Limon içerisindeki C vitamini sayesince cilt lekerini açar. Özellikle koyu lekeler üzerinde faydası çoktur.

Limon cilt tonunu eşitler ve cildin aydınlık görünmesini sağlar. Sabahları yüzünüzü yıkadığınız suya bir kaç damla limon ekleyerek cilt tonunu eşitleyebilir, leke görünümünü azaltabilirsiniz.

Limon ciltteki akne, sivilce ve siyah noktaların en büyük düşmanıdır. Limon cildin yağ üretimini dengede tuttar. Gözeneklerin tıkanmasını engeller. Böylece siyah nokta oluşumunu da engellemiş olur.

Limon cildi canlandırıcı özelliğe sahiptir. Yaş aldıkça cildiniz kırışıklıklar ve sarkmalar daha belirgin hale gelir. Limon kullanarak cilde dolgunluk kazandırabilir ve yaşlanma belirtilerini en aza indirebilirsiniz.

Limonu cilt bakımında kullanmamızın yanında besin olarak da sıkça tüketmemiz gerekiyor. Böylece cildinizdeki hücrelere daha hızlı yenilenecek ve cildiniz daha canlı bir görünüme kavuşacaktır.

Maden suyu ve limon suyunu karıştırıp buz kalıplarına döktükten sonra her gün bu kalıplardan birini yüzünüzde gezdirirseniz hem cildinizi beslersiniz hem de yaşlanma etkilerine karşı önlem almış olursunuz.