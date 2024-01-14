Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerin ardından limon sosu satışını yasakladı. Peki, Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünlerin ardından limon soslarının yurt içi piyasaya arzının da yasaklanacağını duyurdu.

LİMON SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Limon sosu, genellikle yemeklere ekstra lezzet katmak veya salataları tatlandırmak amacıyla kullanılan bir sostur. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, piyasada bulunan birçok limon sosunun içeriğinde yetersiz oranda limon bulunduğu tespit edilmiştir.

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, limon soslarının içeriğinde limonun beklenenden az kullanılması ve bazı ürünlerde limonun hiç bulunmamasının tüketicileri yanılttığını belirtti. Kaplan, bu durumun tüketicinin sağlığını riske attığını ve üreticilere haksız rekabet avantajı sağladığını ifade etti.

Bakanlık, geçtiğimiz yıl benzer bir uygulamayı nar ekşili soslar için gerçekleştirmiş ve bu sayede hem tüketiciyi korumuş hem de doğrudan üretim yapan üreticilere destek olmuştu.

Kaplan, bu düzenleme ile önceliklerinin tüketicileri korumak, yanlış yönlendirmeleri önlemek ve katma değerli ürün üretimini artırmak olduğunu belirterek, "Tüketicimizin sağlığı ön planda. Bu, halkımızın sağlığını korumak için aldığımız bir karar." dedi.