Son dakika... Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiaları ortaya atılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

2'Sİ EMNİYET MÜDÜRÜ VE 1 YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'den yapılan açıklamada,

Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Kaplan, 12 Eylül'de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Organize Suç Örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması sürerken bir köstebek olayı patlak verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 4 polisin, Kaplan'ın ifadesini aldıktan sonra avukatlarıyla önce yemek yediği ardından da masaj salonuna gittiği tespit edildi. Olayın ortaya çıkması sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan 1971 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara’da geçen Kaplan’ın, "Kaplan" grubu olarak bilinen bir örgütün lideri olduğu öne sürülüyor.