Lionel Messi tarihe geçti

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla tarihi bir başarıya daha imza attı. 37 yaşındaki yıldız, New England Revolution’a karşı oynanan maçta hat-trick yaparak hem takımının 6-2'lik galibiyetine katkı sağladı hem de kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Bu galibiyet, Inter Miami’nin MLS sezonunu 74 puanla tamamlayarak en fazla puan toplayan takım rekorunu da elde etmesini sağladı.

MAÇIN DÖNÜM NOKTASI

Maçta iki gol geriye düşen Miami, Luis Suarez’in attığı iki golle dengeyi sağladı. Ardından Messi, oyuna girdikten sadece bir dakika sonra Benjamin Cremaschi’ye asist yaparak takımını öne geçirdi. 58. dakikada gelen bu gol, maçı tamamen Miami’nin lehine çevirdi.

REKOR KIRAN GOLLER

Messi, Miami formasıyla ilk hat-trick’ini yaparken, toplamda 33 gole ulaşarak kulübün en çok gol atan oyuncusu oldu. Ayrıca, Miami, bir sezonda en az iki oyuncusunun 20 gol barajını geçtiği ilk MLS takımı olarak da tarihe geçti.