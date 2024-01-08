Lisansı iptal edilmesine rağmen tahliye edilmeyen dönüşüm tesisi. 8 ayda ikinci kez yandı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren ve lisansı iptal edilerek tahliye kararı verilen Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde tekrar yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tesisin haziran ayında lisansının iptal edilerek faaliyetlerinin sonlandırıldığı ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına riayet etmediği bilgisi alındı. Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen yangın sonrası sonlandırılan, bakanlık tarafından lisansı, Muradiye OSB tarafından ruhsatı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında tekrar yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahale ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın ekipler tarafından tamamen kontrol altına alındı.

TAHLİYE KARARINA RAĞMEN DEPOLAMA DEVAM ETMİŞ

Tekeli Geri Dönüşüm Tesisinde 22 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen yangın sonrası aynı hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmanın lisanslarının iptal edildiği, 2023 yılının temmuz ayı başında da Muradiye OSB tarafından firmanın kapatılan Muradiye Belediyesinden alınmış ruhsatının iptal edildiği öğrenildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından içerideki malzeme boşaltılmamadan firmanın mühürlenmesine izin verilmediği, firmanın içeride bulunan malzemeyi tamamen bertaraf etme süresinin ise 30 Kasım’da dolduğu bildirildi. 30 Kasım tarihinden sonra firmaya yine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından Ocak 2024'e kadar 60 günlük ek süre verildiği kaydedildi.

Çıkan yangın sonrası tahliye kararlarına ve ruhsat iptallerine rağmen firmanın geri dönüşüm malzemesi depolamayı sürdürdüğü öğrenildi. Firmaya daha öncede yüklü miktarda para cezası kesildiği öğrenildi.