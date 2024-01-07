Bolu’da yangın faciası

Kaynak: İHA
Bolu’da yangın faciası
Bolu’da odunlukta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Samanlık ve depo küle döndü.

Demirciler Köyü’nde meydana gelen yangın, Mehmet Can isimli yurttaşa ait odunlukta çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle önce samanlık ve depoya, daha sonra ise 2 katlı eve sıçradı. Yurttaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık ve depo küle dönerken, garajın içinde bulunan 2 motosiklet ve otomobil de hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedenini öğrenebilmek için, soruşturma başlatıldı.

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