Bolu’da yangın faciası

Demirciler Köyü’nde meydana gelen yangın, Mehmet Can isimli yurttaşa ait odunlukta çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle önce samanlık ve depoya, daha sonra ise 2 katlı eve sıçradı. Yurttaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık ve depo küle dönerken, garajın içinde bulunan 2 motosiklet ve otomobil de hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedenini öğrenebilmek için, soruşturma başlatıldı.