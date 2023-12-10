Lise öğrencisi 'tavuk döner bile lüks oldu' diyerek tepki gösterdi. Türk genci okul notlarından çok ekonomiyi düşünür hale geldi

Kenjory isimli Youtube kanalının sokak röportajında mikrofon uzatılan bir lise öğrencisinin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Tavuk döner bile yemenin lüks hale geldiğini belirten genç siyasilere halkın arasına çıkmaları çağrısı yaptı.

Lise öğrencisi gencin söyledikleri şu şekilde;

"Dışarıda yemek yemek lüks geliyor. Kahve içmek lüks geliyor. Et döner yemeyi geçtim, tavuk döner bile lüks geliyor. Bir et dönere elim gitmiyor 200 250 lira vermek istemiyorum. Kahve içene 'Lüks' diyorlar. Kahve lüks olsa Avrupalılar lüks içinde yüzüyor. Arabalara bakıyorlar 'Bunlar rahata alışmış' diyorlar. Araba lüks değil ki. Belediyeler milyon dolarlar harcıyorlar makam araçlarına. Onları satıp halkın arasında çıksınlar, bisikletle gitsinler işe. Bütün belediye başkanlarını davet edelim: Hepiniz arabalarınızı satın, halkın arasında toplu taşıma kullanın, bisikletle gidin, yürüyerek gidin. Halkımıza yük olmayın."