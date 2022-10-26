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Rusya’dan dünya devi bankalara yasak Listede Alman ve İngiliz Bankaları da var

Rusya’da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildiKısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında ise Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da bulunuyor.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:16
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Listede Alman ve İngiliz Bankaları da var. Rusya’dan dünya devi bankalara yasak

Rusya’dan dünya devi bankalara yasak Listede Alman ve İngiliz Bankaları da var
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Rusya’da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, ülkede faaliyet gösteren ve "dost olmayan ülkelere" ait banka ve bankacılık kurumlarına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilecek.

Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da yer alıyor.Ülkede, stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması dost olmayan ülkelerin yatırımcılara 5 Ağustos’ta yasaklanmıştı.

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