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Motorine minicik indirim geldi

Yılbaşında litresi 11,43 TL'den satılan motorine bugün indirim geldi. 1 lira 74 kuruş yapılan indirim sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 23 lira 11 kuruşa geriledi. Sürücüler fiyatların 17 TL civarına çekilmesini bekliyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 07:08
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Litresi sene başında 11.43 TL'ydi. Motorine minicik indirim geldİ

Motorine minicik indirim geldi
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Brent petrolün fiyatının düşmeye devam etmesi ancak doların önlenemez yükselişi motorine indirimcik yapılmasına neden oldu. Sürücülerin beklediği okkalı indirim başka bahara kaldı.

Bugün yapılan 1 lira 74 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23.13, Avrupa Yakasında 23.11'e satılmaya başlandı. Motorin Ankara'da 23.22 İzmir'de ise 23.26 TL'den depolara dolduruluyor.

Mazota indirim değil indirimcik geldiğini söyleyen bir araç sahibi "Mazot ile benzin arasında 4 TL'ye yakın fark var. Bundaki mantığı hala kimse çözemedim. Çözen çıkıp bir açıklama yapsın. Alınan bir varil petrolü ister mazot, ister benzin olarak işlersin" dedi. 

Aynı kişi "Yılbaşında motorinin fiyatı 11 küsürdü. Şimdi 23 TL küsüre düşmüş. İndirim naraları atanlar 9 ayda yapılan zammı görmezden mi geliyor. Bu indirimin neresi müjde. Biz okkalı indirim bekliyoruz. O da 5 TL civarında" diye konuştu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

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Alper
20.09.2022 07:54
Eskiden,mazot ,benzine göre çok daha düşük fiyatti.cok ki mazotlu arabaya geçtiği için mi ,benzine göre çok daha yüksek fiyattan satılıyor?İktidar yanlıları hemen bir şey uydururlar ama gerçek ortada  
 
Yüksek voltaj
20.09.2022 07:44
Yaz da bitti brent de geriledi abi dış güçler peşimizi bırakmıyor 😀😀😀😀 bence mazotu 30 TL yapsın hükümet halk indirime karşı bu saatten sonra  
 
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