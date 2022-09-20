﻿Motorine minicik indirim geldi

Brent petrolün fiyatının düşmeye devam etmesi ancak doların önlenemez yükselişi motorine indirimcik yapılmasına neden oldu. Sürücülerin beklediği okkalı indirim başka bahara kaldı.

Bugün yapılan 1 lira 74 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23.13, Avrupa Yakasında 23.11'e satılmaya başlandı. Motorin Ankara'da 23.22 İzmir'de ise 23.26 TL'den depolara dolduruluyor.

Mazota indirim değil indirimcik geldiğini söyleyen bir araç sahibi "Mazot ile benzin arasında 4 TL'ye yakın fark var. Bundaki mantığı hala kimse çözemedim. Çözen çıkıp bir açıklama yapsın. Alınan bir varil petrolü ister mazot, ister benzin olarak işlersin" dedi.

Aynı kişi "Yılbaşında motorinin fiyatı 11 küsürdü. Şimdi 23 TL küsüre düşmüş. İndirim naraları atanlar 9 ayda yapılan zammı görmezden mi geliyor. Bu indirimin neresi müjde. Biz okkalı indirim bekliyoruz. O da 5 TL civarında" diye konuştu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.