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Olağanüstü hal mart ayına kadar uzatıldı

Litvanya hükümeti, Belarus ve Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırındaki olağanüstü hali 16 Mart 2023'e kadar uzatma kararı aldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:45
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Litvanya Belarus Rusya sınırındaki olağanüstü hali Mart 2023'e kadar uzattı

Olağanüstü hal mart ayına kadar uzatıldı
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Litvanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mevcut olağanüstü hal 16 Aralık'ta sona erecek.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, olağanüstü halin uzatılmasına onay verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, başta Rusya olmak üzere bu iki ülkenin Litvanya'nın güvenliği için hala tehdit oluşturduğunu söyledi.

SIKI BİR VİZE REJİMİ UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan Bilotaite, "Orada insanlığa karşı suçlar işleniyor ve enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaşıyor. Uzun süreli güvensiz ve istikrarsız jeopolitik durum, Rusya ve Belarus makamlarının Litvanya'ya karşı hibrit saldırılar ve çeşitli provokasyonlar gerçekleştirmesi için koşullar yaratmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bilotaite, ayrıca, vize başvurusu yapmasına izin verilen Rusya ve Belarus vatandaşlarına daha sıkı bir vize rejiminin uygulanmaya devam edileceğine dikkati çekti. (AA)

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