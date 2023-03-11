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Litvanya: Rusya’nın iki yıllık cephanesi kaldı

Litvanya Askeri İstihbarat Şefi, “Rusya Soğuk Savaş’ın uzun yılları boyunca silah ve teçhizat biriktirdi. Kaynaklarının bugünküyle aynı yoğunlukta bir savaşı iki yıl daha sürdürebileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 02:59
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Litvanya: Rusya’nın iki yıllık cephanesi kaldı

Litvanya: Rusya’nın iki yıllık cephanesi kaldı
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Litvanya askeri istihbarat servisi, Rusya’nın Ukrayna işgalini iki yıl daha sürdürecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya, Soğuk Savaş’ın uzun yıllarında silah ve teçhizat biriktiriyordu. Kaynaklarının bugünkü yoğunlukta bir savaş için iki yıl daha dayanacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Karar’ın aktardığına göre; bu tahminin yalnızca ek dış tedarik dışında Rusya’nın kapasitesini öngördüğü vurgulandı. Zira Çin’in Rusya’ya silah göndermeyi planladığı yönünde ciddi iddialara dikkat çekildi. Litvanya istihbaratı, Putin’in Ukrayna planlarının Batı’nın kararlılığına karşı dayanma gücünün zora düşebileceğini iddia ediyor.

Paulavicius ayrıca Rusya’nın devasa yedek askeri stoklarının onlar için muazzam zarara neden olacağına ve restorasyon maliyetlerini artıracağına da vurgu yaptı. İstihbarat raporu, Rus kaynaklarının tahminlerinin ötesinde, Rusya’nın geçen yılki seferberliğinin, Ukrayna’daki savaşa verilen desteğin “rejimin propagandasının göstermeye çalıştığı kadar büyük olmadığını” gösterdiğini de ileri sürdü.

Belgede, “Rejimin politikalarından memnuniyetsizlik şu anda pasif bir biçim alıyor. Çoğunlukla seferberlikten kaçınmak, yetersiz tedarik ve ordudaki düzensizlikten şikayet etmek” deniyor.

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