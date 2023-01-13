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Litvanya-Letonya boru hattında patlama

Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye ediyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:28
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Litvanya-Letonya boru hattında patlama

Litvanya-Letonya boru hattında patlama
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Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında Litvanya-Letonya arasında doğal gaz iletimini sağlayan boru hattında patlama yaşandığını açıkladı.

Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğal gaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.

PATLAMANIN YAKINDAKİ KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.(İHA)

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