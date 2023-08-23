Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Ödenecek rakam belli oldu

Fenerbahçe Livakovic transferinde 9+1 milyon Euro karşılığında Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı. Deneyimli file bekçisi bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.