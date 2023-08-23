Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Ödenecek rakam belli oldu

Fenerbahçe Livakovic transferinde 9+1 milyon Euro karşılığında Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı. Deneyimli file bekçisi bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Ödenecek rakam belli oldu

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI
Hırvat basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 9+1 milyon Euro bonservis karşılığında Dinamo Zagreb’le anlaştı.

BUGÜN İSTANBULA GELECEK
Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli file bekçisinin bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ALTAY MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır Manchester United’a transferi için Yunanistan’a giderek sağlık kontrollerinden geçti.

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