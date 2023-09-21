Liverpool Avusturya'da zorlanmadı. LASK'ı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.
Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyiLiverpool 3-1'lik skorla kazandı.
LASK Linz, Florian Flecker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da İngiliz ekibi ikinci yarıda golleri sıraladı.
Darwin Nunez, Luis Diaz ve Muhammed Salah Liverpool için skoru belirleyen isimler oldular.
Bu sonucun ardından Liverpool, gruba 3 puanla başladı.
LASK Linz ise puanla tanışamadı.
İngiliz devi, 2015-2016 sezonunun ardınan UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle giriş yaptı.