Liverpool Avusturya'da zorlanmadı. LASK'ı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi E grubunda Liverpool, LASK Linz'i Nunez, Diaz ve Salah'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Liverpool Avusturya'da zorlanmadı. LASK'ı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.

Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyiLiverpool 3-1'lik skorla kazandı.

LASK Linz, Florian Flecker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da İngiliz ekibi ikinci yarıda golleri sıraladı.

Darwin Nunez, Luis Diaz ve Muhammed Salah Liverpool için skoru belirleyen isimler oldular.

Bu sonucun ardından Liverpool, gruba 3 puanla başladı.

LASK Linz ise puanla tanışamadı.

İngiliz devi, 2015-2016 sezonunun ardınan UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle giriş yaptı.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi Güncel
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek Kültür Sanat
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı Güncel
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü Güncel
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt Güncel
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt