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Liverpool ağır yaralı

Premier Lig'de Liverpool, Brentford'la karşılaştı

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:48
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Liverpool Brenford maçında 4 gol

Liverpool ağır yaralı
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

Gtech Community Stadı'nda oynanan 19. hafta maçında ev sahibi ekip, 19. dakikada İbrahima Konate'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken 42. dakikada Yoane Wissa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı da 2-0 Brentford'un üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool'da Alexander Oxlade-Chamberlain 50. dakikada farkı bire indirdi. Brentford, 84. dakikada Bryan Mbeumo ile bir gol daha bularak farkı tekrar ikiye çıkardı.

Premier Lig'de sezona kötü başlayan sonrasında bu maç öncesinde üst üste 4. galibiyet alan Liverpool, 3-1 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi.

Liverpool, ligde 28 puanda kalırken, Brentford ise bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

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