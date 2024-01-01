Liverpool Fabio Carvalho'yu geri çağırmıştı: Yeniden kiralıyor

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Liverpool Fabio Carvalho'yu geri çağırmıştı: Yeniden kiralıyor
Premier Lig ekibi Liverpool, sezon başında Leipzig'e kiraladığı ancak yeterli forma şansı bulamadığı için geri çağırdığı Fabio Carvalho'yu yeniden kiralamaya karar verdi.

Premier Lig’de liderlik yarışını sürdüren Liverpool, sezon başında Leipzig’e kiraladığı 21 yaşındaki yıldız adayı Fabio Carvalho’yu geri çağırdı.

Fabio Romano’nun haberine göre; Liverpool, genç futbolcu için farklı bir plan yaptı.

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DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAK
İngiliz devi, 21 yaşındaki Carvalho’ya olan inancını dile getirirken, oyuncuyu daha çok oynayabileceği bir kulübe tekrar kiralama kararı aldı.

Bununla birlikte Merseyside ekibi, Carvalho’yu satın alma opsiyonuyla kiralama isteklerini reddedeceği belirtildi.

Sky Sports’un iddiasına göre; Premier Lig’e yükselmek isteyen Leicester City, Fabio Carvalho’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Leicester City’nin yakın zamanda Liverpool’a kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ
Leipzig formasıyla bu sezon 15 maçta görev yapan on numara oyuncusu, gol veya asist üretemedi.

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