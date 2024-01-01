Liverpool Fabio Carvalho'yu geri çağırmıştı: Yeniden kiralıyor

Premier Lig’de liderlik yarışını sürdüren Liverpool, sezon başında Leipzig’e kiraladığı 21 yaşındaki yıldız adayı Fabio Carvalho’yu geri çağırdı.

Fabio Romano’nun haberine göre; Liverpool, genç futbolcu için farklı bir plan yaptı.

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAK

İngiliz devi, 21 yaşındaki Carvalho’ya olan inancını dile getirirken, oyuncuyu daha çok oynayabileceği bir kulübe tekrar kiralama kararı aldı.

Bununla birlikte Merseyside ekibi, Carvalho’yu satın alma opsiyonuyla kiralama isteklerini reddedeceği belirtildi.

Sky Sports’un iddiasına göre; Premier Lig’e yükselmek isteyen Leicester City, Fabio Carvalho’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Leicester City’nin yakın zamanda Liverpool’a kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Leipzig formasıyla bu sezon 15 maçta görev yapan on numara oyuncusu, gol veya asist üretemedi.