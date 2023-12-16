Liverpool'un yıldızlarının kapı kapı dolaşıp hediye dağıttığı görüntüler yeniden gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tayyip Salih Yılmaz
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen futbolcular Mohamed Salah, Kostas Tsimikas ve diğer Liverpool yıldızlarının, taraftarlara sürpriz yapmak için sokak sokak dolaştığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Liverpool'un yıldızları Mohamed Salah ve Kostas Tsimikas, bir kaç takım arkadaşları ile şehirde taraftarların evine giderek sürpriz yaptı.

Birçok Liverpool futbolcusu, Liverpool sokaklarında taraftarlara hediyeler verdi.

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KAPI KAPI DOLAŞTILAR
Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde Salah ve Tsimikas, Liverpool şehrinde taraftarların evlerini kapı kapı dolaşarak Noel hediyesi dağıttı.

Yıldız ismin bu davranışı sosyal medyada takdir alırken, bir kesim taraftar ise Salah'ın dini inancı üzerinden eleştirdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Müslümanlığı ile biliniyor.

2021 yılına ait bu görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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