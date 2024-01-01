Kylian Mbappe'ye Liverpool ilgisi. Real Madrid ile yarışa dahil oldu

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Kylian Mbappe'ye Liverpool ilgisi. Real Madrid ile yarışa dahil oldu
Premier Lig devi Liverpool, Kylian Mbappe yarışına dahil olmaya hazırlanıyor. Adı Real Madrid ile anılan Fransız için harekete geçilmesi hedefleniyor.

Uzun süredir Real Madrid'in hedefinde olan Kylian Mbappe'ye bir takım daha talip oldu.

Le Parisien'in haberine göre Liverpool, Kylian Mbappe ile ilgilenmeye başladı.

Haberin devamında Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere gitme fikrinin ağır bastığı aktarıldı.

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SALAH'IN YERİNİ ALACAK
Mbappe'nin olası Liverpool transferi sonrası, Suudi Arabistan ekiplerinin listesinde olan Mohamed Salah'ın yerine geçeceği ifade edildi.

Ayrıca Fransız yıldız ile bazı Suudi Arabistan takımları da ilgileniyor.

İSTEDİĞİ TAKIM İLE GÖRÜŞEBİLİR
PSG ile sözleşme uzatmama kararı alan ve sezon sonunda takımla sözleşmesi bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip.

SEZON KARNESİ
Bu sezon PSG ile 22 maça çıkan Mbappe, 21 gol atarken 1 asist yaptı.

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