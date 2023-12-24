Hakem net penaltıyı vermedi, Liverpool ve Arsenal yenişemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Hakem net penaltıyı vermedi, Liverpool ve Arsenal yenişemedi
Liverpool ile Arsenal'in kapışması 1-1 sona erdi, hakem skandal bir kararla ev sahibinin penaltısını es geçti.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında "haftanın maçı" Liverpool ile Arsenal arasındaydı. İki devin Anfield'daki randevusu 1-1 bitti.

Karşılaşmaya verilmeyen penaltı damga vurdu. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Salah ceza sahası içine girmek üzereyken, Martin Odegaard adeta uçarak çok net bir şekilde topu elle kesti. Herkes hakemin penaltı noktasını göstereceğini düşünürken verilen "devam" kararı skandal olarak yorumlandı.

Konuk ekip Arsenal 4. dakikada Gabriel ile öne geçti. Ev sahibi Liverpool 29. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle eşitliği yakaladı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarıda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

40 puana ulaşan Arsenal liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, 39 puanlı Liverpool averajla 2. sıraya yerleşti.

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