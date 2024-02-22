Liverpool farklı kazandı Manchester City'le farkı açtı

Kaynak: AA
Liverpool farklı kazandı Manchester City'le farkı açtı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool gol yağdırdı, zirvedeki yerini sağlama oldu.

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool sahasında karşılaştığı Luton Town'ı ikinci yarıda attığı gollerle farklı yendi.

Maçın 12. dakikasında konuk ekip Chiedozie Ogbene ile öne geçti.

İkinci yarıda baskısını artıran ve 56. dakikada Virgil van Dijk'ın golüyle beraberliği sağlayan Liverpool, iki dakika sonra bir diğer Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo ile skoru 2-1 yaptı.

71. dakikada Luis Diaz takımını rahatlattı, 90. dakikada Harvey Elliott de skoru ilan eden golü attı: 4-1.

Lider Liverpool puanını 60'a çıkarırken, en yakın rakibi Manchester City ise 56 puanda bulunuyor.

Luton Town ise 20 puanda ve düşme hattında kaldı.

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