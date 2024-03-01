Wayne Rooney Manchester United'a dönüyor

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Wayne Rooney Manchester United'a dönüyor
İngiliz basınından flaş iddia...

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Manchester United veya Everton'ın teknik direktörü olmayı hedeflediğini belirtti.

Wayne Rooney şöyle konuştu: Manchester United veya Everton'ın başında olmak istiyorum. Bu benim için muhteşem bir deneyim olurdu. Ama elbette bu zaman alacak bir şey. Teknik direktörlüğe dönmeyi ve bu seviyede bir takımı 10 yıl boyunca yönetmeyi hayal ediyorum.

İngiliz oyuncu ayrıca, "Antrenörlüğe kesinlikle geri gelmek istiyorum. Birmingham'da başarısız oldum ama ben bir mücadeleciyim. Kovulmak bu mesleğin bir gerçeği. Önemli olan bunun üstesinden gelebilmektir" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını ise haberi Rooney Manchester'a göz kırptı olarak duyurdu.

İngilizleri eski futbol yıldızının Manchester United'a uzak olmadığının da altı çizlidi.

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