Liverpool, Van Dijk’in son dakika golüyle 3 puanı aldı

Premier League’de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Liverpool, Anfield’da ağırladığı West Ham United’ı 2-1 mağlup ederek altın değerinde üç puan kazandı. Luis Díaz’ın erken golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda yediği talihsiz bir golle sarsılsa da kaptan Virgil van Dijk’ın 89. dakikadaki kafa golüyle karşılaşmayı kazandı. Bu sonuçla Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 13’e çıkararak ligin bitimine altı hafta kala büyük avantaj elde etti.

SALAH’TAN 18. ASİST, DÍAZ’DAN AÇILIŞ GOLU

Karşılaşmanın henüz 18. dakikasında Mohamed Salah, Luis Díaz’a adrese teslim bir pas gönderdi. Kolombiyalı oyuncu, bu sezon Premier League’deki 11. golünü atarak Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. Salah, böylece bu sezonki 18. asistine imza atarak ligin en çok asist yapan isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Salah’ın bu hafta içerisinde kulüple olan sözleşmesini iki yıl daha uzattığı açıklandı.

WEST HAM DİRENDİ, LİVERPOOL SON ANDA GÜLDÜ

İkinci yarıda tempo yükselirken West Ham, 86. dakikada Andy Robertson’ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitlemeyi başardı. Bu dakikaya kadar Liverpool’un oyunun kontrolünü elinde tutamaması ve fırsatları değerlendirememesi tehlike sinyalleri verirken, konuk ekip de pozisyon üretmeye başladı. Özellikle Mohammed Kudus ve Jarrod Bowen, Liverpool kalesinde ciddi tehlikeler yarattı. Kaleci Alisson ise yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Brezilyalı eldiven, Fulham karşısında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez sahadaydı ve formda bir görüntü sergiledi.

VAN DİJK SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın son dakikasına girilirken Alexis Mac Allister’ın kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Liverpool’u tekrar öne geçirirken aynı zamanda takımı rahatlatan bir skor oldu. Hollandalı stoperin de yakın zamanda Mohamed Salah gibi yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİDE, GÖZLER LEİCESTER MAÇINDA

Liverpool, bu galibiyetle 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı matematiksel olarak garantiledi. Takımın sezon içindeki ikinci yenilgisinin ardından gösterdiği bu reaksiyon, teknik ekip ve taraftarlar açısından oldukça değerliydi. Gelecek hafta Leicester City ile oynanacak maç, Arsenal’in Ipswich karşısında alacağı sonuca göre Liverpool’un şampiyonluğunu ilan edebileceği bir karşılaşma olabilir.

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WEST HAM İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR

Karşılaşmayı kaybeden West Ham, ligde 17. sıraya geriledi. Düşme hattının 14 puan üzerinde olsalar da matematiksel olarak henüz güvende değiller. Özellikle savunmada yaşadıkları dağınıklık ve değerlendiremedikleri pozisyonlar, teknik direktör David Moyes’in önümüzdeki haftalarda daha dikkatli bir plan yapması gerektiğini gösteriyor.

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ANFİELD’DA COŞKU YÜKSELİYOR

Liverpool taraftarı, Van Dijk’ın golüyle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Sezon başında kimsenin favorisi olarak görmediği Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde bir kez daha şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyor. Takımda Salah, Díaz, Alisson ve Van Dijk gibi yıldızların formu, bu süreçte belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Anfield’daki bu zafer, belki de sezonun dönüm noktası olarak hafızalara kazınacak.