Osasuna'nın dirilişi: Girona'yı yıktı, düşme hattından sıyrıldı

La Liga’nın 31. haftasında El Sadar Stadyumu’nda oynanan mücadelede Osasuna, sahasında Girona’yı 2-1 mağlup ederek hem düşme hattından uzaklaştı hem de rakibini tehlikeye itti. Karşılaşmada Osasuna’ya zaferi getiren goller Budimir ve Pablo Ibáñez’den geldi. Girona’nın Asprilla ile uzatma dakikalarında bulduğu gol ise yalnızca teselli niteliğindeydi.

LİGDE KALMA SAVAŞI: MAĞLUBİYETİN BEDELİ AĞIRDI

Maç öncesi tablo oldukça çetrefilliydi. Osasuna 35 puanla 15. sırada, Girona ise 34 puanla hemen arkasında 16. sıradaydı. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takımın randevusu “kimin daha çok korktuğu değil, kimin daha çok istediği”ni gösterecekti. Konuk Girona, son sekiz maçında galibiyet alamamış, ligin ikinci yarısında sadece Valladolid’den daha kötü performans sergilemişti.

EKSİKLER, ŞANSSIZLIKLAR VE İLK YARIDAKİ ÇIKIŞ

Girona, maç öncesinde önemli bir darbe aldı. Takımın oyun kurulumunda kilit rol üstlenen Miguel Gutiérrez son anda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Bu eksiklik, topu öne taşıma becerilerini azaltırken, Blind’in savunmaya çekilmesiyle etkili çıkışlar kısıtlandı.

Osasuna ise sahaya agresif başladı. Sol kanatta Aimar Oroz'un etkili oyunuyla ataklarını şekillendiren ev sahibi ekipte, iki beki Areso ve Bretones adeta kanat oyuncusu gibi oynadı. Budimir ilk yarıda önemli bir fırsatı değerlendiremezken, 38. dakikada Oroz’un asistinde mükemmel bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Budimir’in sezon içindeki 16. golüydü.

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İKİNCİ YARI: KONTROLLÜ HÜCUM, SOĞUKKANLI SAVUNMA

İkinci yarıya da tempolu başlayan Osasuna’da Aimar Oroz, Toni Kroos’u andıran oyun kuruculuğuyla öne çıktı. Girona, Asprilla’nın oyuna girmesiyle hareketlenirken, üst üste geliştirdikleri ataklar iki kez filelerle buluşsa da, VAR incelemesinde goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Stuani'nin 68. dakikadaki golü de bu karardan nasibini aldı.

Tüm bunlar yaşanırken, oyuna sonradan giren Pablo Ibáñez, 79. dakikada sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. Bu gol, genç oyuncunun La Liga’daki ilk golüydü ve Vicente Moreno’nun oyuncu tercihinin doğruluğunu tescilledi.

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GİRONA’NIN GECİKMİŞ YANITI YETERSİZ KALDI

Girona, maçın son bölümünde reaksiyon göstermeye çalıştı. Uzatma dakikalarında Stuani ve Danjuma ile gole yaklaşsalar da sonuç getirmedi. Ancak 96. dakikada Asprilla, sol ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 2-1’e getirdi. Fakat bu gol, Girona için sadece istatistiksel anlam taşıdı. Hakemin son düdüğüyle birlikte Girona, galibiyet hasretini dokuz maça çıkardı ve düşme hattına bir adım daha yaklaştı.

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VAR TARTIŞMALARI VE TEKNİK DETAYLAR

Karşılaşmada hakem González Fuertes görev yaparken, VAR’da Del Cerro Grande yer aldı. Girona lehine iptal edilen iki gol, karşılaşmanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ayrıca Osasuna’nın bu zaferi, takımı kısa süreliğine de olsa rahatlatırken, Girona cephesinde teknik direktör Míchel’in geleceği tekrar sorgulanmaya başlandı.

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PUAN DURUMU VE GELECEK ADIMLAR

Alınan bu galibiyetle Osasuna puanını 38’e yükselterek 13. sıraya kadar çıkarken, Girona 34 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi. La Liga’da sezonun bitimine 7 hafta kala iki ekip de kümede kalmak adına zorlu bir mücadele verecek.

Pamplona’da oynanan bu maç, sadece bir karşılaşmadan fazlasını ifade ediyordu. Tribünlerin coşkusuyla yükselen Osasuna, yalnızca üç puan değil, moral ve ivme kazandı. Girona içinse bu mağlubiyet, düşme tehlikesinin artık daha da hissedilir hale geldiğinin kanıtı oldu.