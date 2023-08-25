Liverpool'dan Salah açıklaması

Liverpool, Suudi Arabistan'a gideceği ileri sürülen Salah'la ilgili açıklama yaptı.

Liverpool'dan Salah açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olacağı iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

Al Ittihad'ın Salah için rekor bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürülüyordu.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop, "Bizim açımızdan, Salah konusu hakkında konuşulacak bir şey yok. Eğer bir teklif olsaydı, bizim cevabımız hayır olurdu. Salah, yüzde yüz Liverpool'a bağlı" dedi.

Salah'ın menajeri Ramy Abbas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Eğer Liverpool'dan bu yaz ayrılmak gibi bir düşünceimiz olsaydı geçtiğimiz sezon kontrat yenilemezdik" diye konuştu.

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