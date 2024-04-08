Liverpool'un Stadyumu Anfield Road'da ramazan etkinliği olarak ezan okundu

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool'un Stadyumu Anfield Road'da ramazan etkinliği olarak ezan okundu
Liverpool'un ünlü stadyumu Anfield Road'da düzenlenen ramazan etkinliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde bulunan ve futbol takımı Liverpool FC'nin stadı olarak bilinen Anfield Road'da unutulmaz bir ramazan etkinliği gerçekleşti. Stadyumda yer alan müezzin, mikrofon aracılığıyla ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için ezan okudu. Bu etkinlik, Anfield Road'un yeşil çimlerinin üzerinde, futbol maçları dışında benzersiz bir an yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin ve ramazanı kutlayanların ilgisini çekti.

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