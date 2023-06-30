Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Karagöz, yüzerken kalp krizi geçirdiği anlaşılan baygın halde sudan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyükelçi Murat Karagöz kimdir?

Büyükelçi Murat Karagöz, 15 Mart 2023'te Portekiz'de Türkiye'nin yeni Büyükelçisi olarak atandı.

Büyükelçi Karagöz, 1967 yılında İstanbul'da doğdu ve 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Kariyeri boyunca Moğolistan, Ürdün, ABD, BM, NATO ve Bulgaristan'da görev yaptı. Merkezde ise Enformasyon Genel Müdürü, Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı, Müsteşar Özel Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Müşaviri gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

Büyükelçi Murat Karagöz, Moğolistan nezdinde Büyükelçi (2013-2016), Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Büyükelçi (2016-2019), Vaşington Büyükelçiliğimizde Birinci Müsteşar (2006-2009), Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimizde Başkatip ve Müsteşar (2000-2004), NATO Daimi Temsilciliğimizde Üçüncü Katip ve İkinci Katip (1995-1997) ve Sofya Büyükelçiliğimizde Ataşe ve Üçüncü Katip (1992-1995) olarak temsil etmiştir.

Büyükelçi Karagöz, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Ayrıca New York City Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Büyükelçi Karagöz, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Bekar ve bir çocuk sahibidir.