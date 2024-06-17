Mehmet Şimşek plajlara da el attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Mehmet Şimşek plajlara da el attı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri yaz dönemi çalışmalarını Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm bölgelerindeki çalışmalarını artıracak. Denetimler artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ekipleri yaz sezonunda sahile iniyor. İşletmelerindeki denetimler sıklaştırılacak, evlerini kiraya verip de beyanda bulunmayanlar mercek altına alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonomiyle ilgili söylediği sözlerin ardından Gelirler İdaresi Başkanlığı harekete geçti. Yaz dönemdin vergi denetim ekipleri turizm bölgelerini mercek altına alacak.

Yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde ekipler denetimleri sıklaştıracak.

Bakanlık bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı Gece kulüpleri, restoran ve beachlerin hasılatları mercek altına alınacak. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.

YAZLIK KONUTLARINI KİRALAYANLAR MERCEK ALTINDA

Gelirler İdaresi Başkanlığı ekiplerinin takip edeceği bir konu da günü birlik evlerini kiraya verecek olanlar Ekipler bu konuda da titizlikle çalışacak.

Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potensiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

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