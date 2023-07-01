Lohusa depresyonundaki büyük tehlike. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Dünyaya bir bebek getirmek mutluluk verici bir olay olsa da özellikle annenin yaşamını zorlaştıran ve stres oluşturan bir yönü de var. Bu nedenle birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzün ve kaygı hissediyor ve ruh halinde önemli değişiklikler oluşturabiliyor.

Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, normal durumlarda yedi veya on gün içinde kendiliğinden düzelmesi beklenen bu belirtilerin devam etmesi halinde lohusa depresyonuna işaret edebileceğini dile getirdi.

“TİROİT BOZUKLUKLARI ROL OYNAYABİLİR”

Tuğçe Denizgil Evre, “Lohusa depresyonu doğumdan sonraki ilk altı hafta içinde sinsice başlar ve birkaç ay içinde düzelir fakat bir veya iki yıla kadar da sürebilir. Bu depresyonun birden çok nedeni vardır. Gebelik döneminde yükselen östrojen ve progesteron yani adet döngüsü ve hamileliği koruyan cinsiyet hormonu düzeylerinin doğumla birlikte ani düşmesi veya geç başlangıçlı doğum sonrası depresyonda tiroit bozuklukları rol oynayabilir. Ayrıca B9 vitamini de doğum sonrası depresyonda etkili olabilir” ifadesini kullandı.

LOHUSA DEPRESYONU NEDİR?

Bebek sahibi olmak mutluluk, heyecan ve sevinç duygularını beraberinde getirir. Bununla birlikte, yeni doğum yapan bazı anneler doğum sonrası depresyon, diğer adıyla lohusa depresyonu yaşarlar.

Bunu yaşayan anneler, günün çoğu zamanı depresif ruh halindedirler ve suçluluk, yetersizlik ve değersizlik duyguları hissedebilirler. Bebek için hiç endişelenmeyebilir ya da tam tersi aşırı endişeli olabilirler. Bebeğe zarar vermekten korkabilirler ve kabuslar ve panik atak deneyimleyebilirler.

LOHUSA DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lohusalık depresyonun en hafif ve en yaygın şekli annelik hüznü (baby blues) olarak bilinir. Belirtiler doğumdan sonraki ilk 10 gün içinde kendiliğinden ortaya çıkar ve yaklaşık üç ila beş gün arasında zirve yapma eğilimindedir. Belirtiler rahatsız edici olmasına karşın, 24-72 saat içinde zamanla azalır.

Yaygın belirtiler arasında, anksiyete, depresyon, sinirlilik, ağlama nöbetleri, uyku ve iştah sorunları ve bebek için duygu eksikliği görülebilir.

Doğum sonrası depresyon, doğumdan sonraki ilk yıl içinde herhangi bir zamanda, genellikle doğumdan sonraki dört hafta içinde, ancak bazen birkaç ay sonra ortaya çıkabilir. Belirtiler en az iki hafta boyunca mevcut olmalı ve annenin işlevselliğini etkilemelidir. Bir çok hasta doğumdan 6 ay sonra belirtileri yaşamaktadır.