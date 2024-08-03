lokomotifin devrildi iki makinist yaralandı

Lokomotif devrildi makinistler yaralandı

Dev lokomotif manevra yaparken, beton bloğa çarparak, devrildi. İki makinist devrilen lokomotifin içinde yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi karşısındaki Samsun-Sivas hattında meydana geldi. Samsun'dan Sivas'a gelen DE 24 352 numaralı lokomotif, manevra sırasında hat kenarındaki beton bloğa çarpıp devrildi. Kazada lokomotifteki makinistler M.P.T. ve M.N. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.