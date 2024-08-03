lokomotifin devrildi iki makinist yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
lokomotifin devrildi iki makinist yaralandı

Sivas'ta manevra yaparken hat kenarındaki beton bloğa çarpan lokomotif devrildi, iki makinist yaralandı.

Lokomotif devrildi makinistler yaralandı

Dev lokomotif manevra yaparken, beton bloğa çarparak, devrildi. İki makinist devrilen lokomotifin içinde yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi karşısındaki Samsun-Sivas hattında meydana geldi. Samsun'dan Sivas'a gelen DE 24 352 numaralı lokomotif, manevra sırasında hat kenarındaki beton bloğa çarpıp devrildi. Kazada lokomotifteki makinistler M.P.T. ve M.N. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

lokomotif3333.jpg

lokomotif5556.jpg

makinist.jpg

loko12.jpg

İlgili Haberler
Cinsiyeti tartışılan boksör şortunun içini düzeltirken görüntülendi
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak
Son Haberler
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı Yaşam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler Gündem
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler
Adana’da anız yangını ormana sıçradı Gündem
Adana’da anız yangını ormana sıçradı
23 kadın öldürüldü Gündem
23 kadın öldürüldü
Yurtdışından harç ödemeden iPhone alma yöntemi. Ünlü gazeteci bu paylaşımı yaptı ortalık karıştı Ekonomi
Yurtdışından harç ödemeden iPhone alma yöntemi. Ünlü gazeteci bu paylaşımı yaptı ortalık karıştı
Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü Gündem
Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü
Milliler yıkıldı Spor
Milliler yıkıldı