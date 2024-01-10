Londra müzelerinde 1700 eser kayıp

Sky News’in aktardığı habere göre British Museum envarterlerinde kayıtlı eser sayısını açıkladı. Müzenin açıklamalarına göre yaklaşık 1700 eserin çalındığı veya kaybolduğu belirlendi.,

Ulusal Portre Galerisi’nde 45 eser kaybolurken bu eserlerin arasında 1869’da yapılma Kraliçe Victoria Portresinin de bulunduğu belirtildi. Kayıp olan bir diğer eser ise, 19.yüzyıla ait Kral John’un Magna Carta’yı kabulünü gösteren gravür.

Kayıp olan bir diğer eserler ise ressam Thomas Stothard’ın bronz heykeli ve Kraliçe Elizabeth’in düğün fotoğrafının negatifi.