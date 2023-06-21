Londra’da hastanede polis operasyonu

(İHA) İngiltere’nin başkenti Londra’nın Brent semtindeki Central Middlesex Hastanesi’nde alınan ihbar üzerine polis operasyon başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin bir kişiyi gözaltına aldığı ve operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Polis açıklamasında olayla ilgili detay verilmezken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hastanede bıçaklı saldırı meydana geldiği ve 2 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hastane çevresinde panikle kaçan insanlar görülüyor.

Devam eden olay nedeniyle hastaların geçici olarak belirlenen odalara alındığı öğrenildi.