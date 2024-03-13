Londra'da Ramazan'a özel süslemeler yapıldı. Açılışı Müslüman belediye başkanı yaptı. İşte hoşgörü böyle bir şey

İngiltere’nin başkenti Londra’da Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’yı ramazan ayı için özel süslemelerle renklendirdi.

Cadde ve sokaklar ışıl ışıl renklenirken asılı olan tabelalarda “Happy Ramadan” yazısı dikkat çekti. Sokaklardaki süslemelerin açılışını Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan, bizzat yaptı.

Londralılar yaşanan durumu hoşgörüyle karşılarken, yaşanan bu olay, Türkiye’de Hristiyanların bayramı paskalyanın yasaklanmasını akılla getirdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Bakanlık tarafından duyurulan değişiklikte 'milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler' yasaklandı. Bu kapsamda Hristiyan öğrencilerin Noel, Paskalya gibi bayramlarını kutlaması yasaklandı.

SADIK HAN KİMDİR?

Sadiq Khan, 8 Ekim 1970 tarihinde dünyaya geldi. Pakistan kökenli İngiliz siyasetçi. 2005 tarihinden beri doğum yeri olan Büyük Londra'nın Tooting bölgesinden milletvekili olarak görev yapıyor. Khan, 2016 tarihinde İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı seçilerek Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman siyasetçi olmuştur.