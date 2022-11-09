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Ailesi hastane önünde nöbet tutuyordu. Ege'den acı haber geldi

Adana'da, ailesinin hastane önünde moral nöbeti tuttuğu, ablalarından aldığı ilik nakli ile yaşama tutunmaya çalışan lösemi hastası 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nın son gününde hayatını kaybetti. Ailesinin gözyaşları arasında bugün toprağa verilen minik Ege'nin cenazesine emniyet teşkilatı da katıldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:55
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Lösemi hastası Ege Alp Demir Lösemili Çocuklar Haftasının son gününde hayatını kaybetti

Ailesi hastane önünde nöbet tutuyordu. Ege'den acı haber geldi
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İzmir'de yaşayan ev kadını Meryem (32) ve polis memuru Halil Demir (37) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Tedavi için Adana'da özel bir hastaneye getirilen Ege Alp Demir, kemoterapi aldığı tedavisinin 3'üncü ayında yoğun bakıma kaldırılırken, bu süreçte 2 kez de kalbi durdu.

36 gün hayat mücadelesi verdiği yoğun bakımdan çıkan Ege için uygun ilik arayışı başladı. Baba ve 2 ablasının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı. 11 Şubat'ta ablası Mina Demir'den alınan ilik küçük çocuğa nakledildi, ancak hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti.

Bu kez ablası Ömür Nisa'dan alınacak ilik için Ege, annesi ile hastanede izolasyon sürecine alındı. Bu süreçte oğluna moral vermek isteyen Halil Demir, her gün Mina ve Ömür Nisa ile birlikte hastane önünde 'moral nöbeti' tuttu.  

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI'NDA VEFAT ETTİ 

Nakil süreci tamamlanan ve hastanede tedavisi süren Ege Alp Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nın son gününde, dün 8 Kasım'da yaşamını yitirdi. Minik Ege'nin cenazesi bugün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polis teşkilatının da katılımıyla Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ege'nin yakınları, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)

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