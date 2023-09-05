Louis van Gaal'dan olay iddia: Dünya Kupası Messi'nin şampiyon olması için önceden tasarlandI

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’e kaybettikten sonra Hollanda teknik direktörlüğünden istifa eden Louis van Gaal sessizliğini bozdu.

"ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR OYUN"

Louis van Gaal yaptığı açıklamada, “Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Arjantin'in nasıl gol attığını, bizim nasıl gol attığımızı ve bazı Arjantinli oyuncuların çizgiyi aşıp ceza almadığını gördüğünüzde, bunların hepsinin önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum” dedi.

ŞAMPİYON OLDULAR

Arjantin çeyrek finalde Hollanda’yı eledikten sonra yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0 finalde ise Fransa’yı penaltılar sonucu mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.