Louis van Gaal'dan olay iddia: Dünya Kupası Messi'nin şampiyon olması için önceden tasarlandI

Arjantin'e elendikten sonra Hollanda teknik direktörlüğünden ayrılan Louis van Gaal Dünya Kupası'nda Arjantin'in kazanması için oyun oynandığını söyledi

Louis van Gaal'dan olay iddia: Dünya Kupası Messi'nin şampiyon olması için önceden tasarlandI

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’e kaybettikten sonra Hollanda teknik direktörlüğünden istifa eden Louis van Gaal sessizliğini bozdu.

"ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR OYUN"
Louis van Gaal yaptığı açıklamada, “Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Arjantin'in nasıl gol attığını, bizim nasıl gol attığımızı ve bazı Arjantinli oyuncuların çizgiyi aşıp ceza almadığını gördüğünüzde, bunların hepsinin önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum” dedi.

ŞAMPİYON OLDULAR
Arjantin çeyrek finalde Hollanda’yı eledikten sonra yarı finalde Hırvatistan’ı 3-0 finalde ise Fransa’yı penaltılar sonucu mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

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