Yunanistan askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi. Lozan’ı bir kez daha ihlal ettiler

Yunanistan’ın küstah hareketleri bitmek bilmiyor. Sık sık provokasyona imza atan Yunan tarafı yine hududunu aştı.



1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Kolluk Kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlanan Ege Adaları’nı silahlandıran Yunanistan şimdi de silahlı kuvvet bulunmaması gereken Sakız Adaları’nda askeri geçit töreni düzenledi.



Twitter’da yayın yapan “Karargah Haber”in ulaştığı görüntülerde askerler törende yürüyüş yapıyor. Halk tarafından takip edilen törende bir bando ekibinin yürüyüş yaptığı görülüyor.



Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

