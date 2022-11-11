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  • Yunanistan askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi. Lozan’ı bir kez daha ihla

Yunanistan askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi. Lozan’ı bir kez daha ihlal ettiler

Ege’deki adaları silahlandıran Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti’nin burnunun dibinde; Sakız Adası’nda askeri geçit töreni düzenledi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:35
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Lozan’ı bir kez daha ihlal ettiler: Yunanistan askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi

Yunanistan askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi. Lozan’ı bir kez daha ihlal ettiler
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Yunanistan’ın küstah hareketleri bitmek bilmiyor. Sık sık provokasyona imza atan Yunan tarafı yine hududunu aştı.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Kolluk Kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlanan Ege Adaları’nı silahlandıran Yunanistan şimdi de silahlı kuvvet bulunmaması gereken Sakız Adaları’nda askeri geçit töreni düzenledi.

Twitter’da yayın yapan “Karargah Haber”in ulaştığı görüntülerde askerler törende yürüyüş yapıyor. Halk tarafından takip edilen törende bir bando ekibinin yürüyüş yaptığı görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
 

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Ceyhan
11.11.2022 17:47
Eeerr reisin işi başından aşmış oylar düşüyor.yunanistan kimin umrunda.hani bir gece ....hehehe.  
 
Asrın lideri..
11.11.2022 17:38
Eyyyy.Eytttt çeker yunanı def eder..  
 
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