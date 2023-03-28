Yunanistan Türk adasında Bizans bayrağı ile kutlama yaptı. Erdoğan kutlama için mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Yunanların 1821’de Osmanlı Devleti’ne karşı isyan başlatmalarını simgeleyen 25 Mart Bayramı için Yunan Başbakanı Miçotakis’e kutlama mektubu gönderdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu’da mevkidaşı Nikos Dendias’a mektup göndererek 25 Mart Bayramı’nı kutladı.

Bu mektup Atina’yı hem şaşırttı hem de “Eşi görülmemiş bir gelişme, buzlar eriyor” gibi başlıklarla gündem oldu.

Erdoğan ve Çavuşoğlu, Türk ve Yunan kamuoylarını şaşırtan kutlama mektupları gönderirken Yunanistan, işgal ettiği Aydın Nergizçik Adası’nda Yunan ve Bizans bayrakları ile kutlama töreni yaptı. Tören ile ilgili haber ve resimler kalymnosnews.gr adlı Yunan haber sitesinde yayınlandı.

Törene, Atina’nın Voula bölgesinden getirilen İlkokul öğrencileri de katıldı. Tören alanına Yunan ve Bizans bayraklarının asılması dikkat çekti. 1071’de Malazgirt’te indirilen, 1453’de İstanbul’da tarihe gömülen Bizans bayrakları Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde Türk topraklarında dalgalanmaya başladı.

Kutlama törenine Aydın Nergizçik Adası’nda görevli Yunan deniz subayları da katıldı.

2004 yılında işgal edilen Aydın Nergizçik Adası’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren İlkokula Yunanistan’dan her yıl düzenli olarak öğretmen gönderiliyor.

NERGİSCİK ADASI KİME AİT?

Nergiscik adasının kime ait olduğunu ise daha önce İlker Başbuğ açıklamıştı: ‘’Nergiscik, Eşek Adası, Bulamaç, Keçi, Koçbaba, Ardıççık, Kendiroz, Kandilli, Kızkardeşler, Sirina, Üç Adalar, Safran ve İstakida. Bu adacıklar da Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Kayalıklar ise hiçbir antlaşma metninde açıkça yer almamaktadır. Anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış ada, adacık ve kayalıkların durumu Türkiye ile Yunanistan arasında yıllarca yürütülen “istikşafi görüşmelerin” ana konusunu oluşturmuştur. İstikşafi, keşif ve tanıma amaçlı “ön görüşme” anlamına gelmektedir. Ancak, bu görüşmelerde hiçbir ilerleme bugüne kadar sağlanamamıştır. 18 Ocak 2018 günü yaptığımız söyleşide de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye bu konuya ilişkin resmi görüş ve taleplerini net olarak tespit etmeli, bu hususlar kamuoyuna açıklanmalı ve isteklerimizde diplomatik yolla en sert bir şekilde Yunanistan'a bildirilmelidir.’’